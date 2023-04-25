موفد القاهرة الإخبارية: مصر قدمت العون لرعايا الدول القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو زيد خلال تغطية مباشرة من معبر أرقين إلى أن عيون الأطفال الذين وصلوا ضمن العائدين من السودان مليئة بالأمل والطمأنينة بعدما نجوا من ويلات الحرب فى بلادهم.



وأقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان الذى يشهد مواجهات عنيفة لليوم العاشر تواليا، بين الجيش والدعم السريع.