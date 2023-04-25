موفد إكسترا نيوز: جهود هائلة لتسهيل إعادة المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأعلن وصول 134 مصريا جويا، بينما وصل عن طريق معبر أرقين 334 مصريا، من بين أكثر من 10 آلاف مصرى فى السودان، إلى جانب مواطنين سودانيين، وجنسيات أخرى.
وأوضح أن العمل مستمر على مدار الساعة، وهناك عدد كبير من الحافلات تنقل الأسر والشباب والأطفال المتواجدون بالمعبر، والعمل مستمر 24 ساعة لتسهيل إجراءات وتقديم عدد كبير من الخدمات هنا داخل المعبر.
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