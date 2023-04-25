موفد القاهرة الإخبارية: العائدون من السودان رحلاتهم محفوفة بالمخاطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو زيد خلال تغطية مباشرة من معبر أرقين إلى أن الروايات التى نقلها كل عائد من السودان تؤكد أن رحلة العودة كانت محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن أغلب القادمون من السودان لم يعلموا أن هناك اتفاق هدنة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع لعدة أيام.



وأقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان الذى يشهد مواجهات عنيفة لليوم العاشر تواليا، بين الجيش والدعم السريع.