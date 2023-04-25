موفد إكسترا نيوز: معبر أرقين يواصل استقبال العائدين من السودان

جدة - نرمين السيد - وقال هشام عبد التواب، موفد إكسترا نيوز إلى معبر أرقين، إن المعبر يبعد حوالى 850 كيلو متر عن العاصمة السودانية الخرطوم، وهى مسافة طويلة جدا، وهى رحلة محفوفة بالمخاطر فى ظل ما يحدث من اشتباكات فى مناطق النزاع داخل السودان.
وأضاف أن المشاهد الإنسانية هنا كثيرة فتجد أسرا وأطفالا وأشخاصا من كل الأعمار.
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