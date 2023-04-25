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الامتحانات نظرى فى نفس الورقة.. ضوابط امتحان المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى للترم الثانى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:32 صباحاً - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة الواجب مراعاتها فى ورقة الامتحان خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لمادة المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي كالتالى:

 

- الامتحان نظرى فى نفس الورقة.

 

- يحدد أسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسي.

 

- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية " تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا.

 

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

 

- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

 

- يكون نوع السؤال اختيار من متعدد.

 

- يكون الامتحان من المقرر الذى درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

 

- يكتب فى نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

 

- يحدد زمن الإجابة على الأسئلة وهى ساعة ونصف.

 

- درجة الامتحان النظرى 30 درجة.

 

- يمتحن المتعلم نظريا فى منهج المهارات المهنية حسب محتوى المنهج الدراسى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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