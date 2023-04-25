سويلم: مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء .. ومشروعات كبرى في مجال الموارد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:31 صباحاً - ** الدكتور سويلم : الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية

- تنفيذ "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" .. الأكبر على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم

- مشروعات للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت وحصاد مياه الأمطار

- أعمال حماية بالعريش ورأس سدر وطابا والطور ومركز نخل ، وخزانات أرضية بوسط سيناء

- أعمال الحماية واجهت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الحالى

في ضوء إحتفال المصريون اليوم بأعياد تحرير سيناء .. صرح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية .

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع .

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....) .

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول .. صرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف سيادته أنه في محافظة شمال سيناء .. إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٨) خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون جنية وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ % ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد (٥) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش .

وفى محافظة جنوب سيناء .. تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥ % .

كما قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا .

كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه .

وقد واجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر إبريل من العام الحالى .