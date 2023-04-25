موفد القاهرة الإخبارية: أطفال السودان شعروا بدفء الأمان لدى وصولهم مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو زيد خلال تغطية مباشرة من معبر أرقين إلى أن هناك مجموعة من الأطفال فروا خوفا من ويلات الرصاص الذى لا يفرق بين صغير وكبير، ولدى وصولهم إلى مصر شعروا بدفء الأمان لديها.
وأقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان الذى يشهد مواجهات عنيفة لليوم العاشر تواليا، بين الجيش والدعم السريع.
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