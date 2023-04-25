جدة - نرمين السيد - وقال إنه مع الساعات الأولى لصباح هذا اليوم استمرت الأعمال الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقادمين إلى معبر أرقين، موضحا أنه كانت هناك حركة أكبر مع الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضاف أن هذا المعبر مجهز بشكل كبير جدا ومستعد لاستقبال كل هذه الأعداد وتقديم الخدمات الخاصة بهم، حيث يستقبل 300 حافلة وشاحنة، كما يستوعب مرور أكثر من 7 آلاف مسافر بشكل يومى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة المصريين من السودان.. نشاط منذ الصباح فى أرقين (فيديو ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.