إعادة المصريين من السودان.. نشاط منذ الصباح فى أرقين (فيديو )

جدة - نرمين السيد - وقال إنه مع الساعات الأولى لصباح هذا اليوم استمرت الأعمال الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقادمين إلى معبر أرقين، موضحا أنه كانت هناك حركة أكبر مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن هذا المعبر مجهز بشكل كبير جدا ومستعد لاستقبال كل هذه الأعداد وتقديم الخدمات الخاصة بهم، حيث يستقبل 300 حافلة وشاحنة، كما يستوعب مرور أكثر من 7 آلاف مسافر بشكل يومى.