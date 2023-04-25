مراسل القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يعمل على مدار الساعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصطفى عبد الفتاح، أن المعبر يعمل بشكل منتظم على مدار الساعة، واستقبل حتى الآن أكثر من 5 آلاف شخص "مصرى وسودانى" وجنسيات أخرى، عبر مجموعة من حافلات النقل.

واستطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصرى، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البرى بين مصر والسودان.

وقال مواطن سودانى: «وصلت اليوم معبر أرقين فى الحدود السودانية المصرية، وقادم مع أسرتى الكبيرة من الخرطوم، من مدينة بحرى تحديدا بسبب الأحداث الحاصلة، واتجهنا نحو الحدود المصرية علشان الأمن موجود فى مصر».

وتابع: «توجهنا أيضا لمصر لسهولة دخول السودانيين، وتسهيل الإجراءات، ونأمل فى أن يسهل المعبر الإجراءات أكثر، لأنه مع ظروف الاضطرابات ما كل الناس قادرين يستوفوا الشروط وأن الأوراق تكون جاهزة، وفى أسر كثيرة اضطرت تطلع بسرعة، وفيه حالات كثيرة الجانب المصرى كان متفهم وعمل استثناءات».

وواصل: «نشكر الحكومة والشعب المصرى على فتح المعبر واستقبالهم الوفود القادمة، وفى النهاية مصر والسودان بلدين مختلفتين ولكن شعب واحد، ونتنمى تكون شدة وتزول والناس ترجع لطبيعتها».