جهود الدولة فى تأمين عودة المصريين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال إن معبر أرقين يستطيع أن يستوعب أكثر من 300 شاحنة، ويستقبل أكثر من 7 آلاف مسافر يوميا، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الأجهزة المصرية ووزارة الخارجية والقنصلية المصرية فى الخرطوم، لإجلاء الرعايا المصريين بالسودان والذين يزيد عددهم على 10 آلاف مواطن.
وأضاف الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لإجلاء الرعايا المصريين وأيضا من السودانيين ومن جنسيات أخرى يتم استقبالهم بمعبر أرقين البرى.
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