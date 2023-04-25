استمرار الجهود المصرية لإنهاء إعادة المصريين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الجهود المصرية لإجلاء رعاياها من السودان مازالت مستمرة، موضحا أن الحركة تزداد ساعة بعد ساعة فى عملية تسهيل الإجراءات وإنهاء الأوراق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمتواجدين هنا داخل المعبر إلى أن يذهبوا إلى وجهتهم التالية.
وزارة الخاريجة تعمل بشكل مستمر من أجل إعادة الرعايا المصريين من السودان، والذين يزيد عددهم على 10 آلاف مصرى.
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