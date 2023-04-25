المصريون العائدون من السودان يشكرون السيسى: نفتخر به رئيسا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه عدد من المصريين العائدين من السودان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إعادتهم إلى أرض الوطن وعلى حسن الرعاية خلال فترة تواجدهم داخل الخرطوم.





وقال المواطن خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية: "نشكر الرئيس السيسى، ونفتخر بأن السيسى رئيسنا، والجهود تمت على أكمل وجه من السفارة والقنصلية، وتم نقلنا بريا حتى الوصول إلى مصر بأمان".

واستطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصرى، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البرى بين مصر والسودان.

وقال مواطن سودانى: «وصلت اليوم معبر أرقين فى الحدود السودانية المصرية، وقادم مع أسرتى الكبيرة من الخرطوم، من مدينة بحرى تحديدا بسبب الأحداث الحاصلة، واتجهنا نحو الحدود المصرية علشان الأمن موجود فى مصر».

وتابع: «توجهنا أيضا لمصر لسهولة دخول السودانيين، وتسهيل الإجراءات، ونأمل فى أن يسهل المعبر الإجراءات أكثر، لأنه مع ظروف الاضطرابات ما كل الناس قادرين يستوفوا الشروط وأن الأوراق تكون جاهزة، وفى أسر كثيرة اضطرت تطلع بسرعة، وفيه حالات كثيرة الجانب المصرى كان متفهم وعمل استثناءات».

وواصل: «نشكر الحكومة والشعب المصرى على فتح المعبر واستقبالهم الوفود القادمة، وفى النهاية مصر والسودان بلدين مختلفتين ولكن شعب واحد، ونتنمى تكون شدة وتزول والناس ترجع لطبيعتها».