مراسل القاهرة الإخبارية يستعرض جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصد أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى معبر "أرقين" الحدودى بين مصر والسودان، حركة دخول المواطنين العائدين إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان.





وأوضح أبو زيد، أن المعبر استقبل نحو 250 حافلة تقريبا منذ فتح أبواب المعبر، ومئات الأسر غير المصرية، مؤكدا أن المعبر يستقبل أيضا العشرات من الحافلات التى تحمل مواطنين سودانيين.

واستطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصري، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البري بين مصر والسودان.

وقال مواطن سودانى: «وصلت اليوم معبر أرقين في الحدود السودانية المصرية، وقادم مع أسرتي الكبيرة من الخرطوم، من مدينة بحري تحديدا بسبب الأحداث الحاصلة، واتجهنا نحو الحدود المصرية علشان الأمن موجود في مصر».

وتابع: «توجهنا أيضا لمصر لسهولة دخول السودانيين، وتسهيل الإجراءات، ونأمل في أن يسهل المعبر الإجراءات أكثر، لأنه مع ظروف الاضطرابات ما كل الناس قادرين يستوفوا الشروط وأن الأوراق تكون جاهزة، وفي أسر كثيرة اضطرت تطلع بسرعة، وفيه حالات كثيرة الجانب المصري كان متفهم وعمل استثناءات».

وواصل: «نشكر الحكومة والشعب المصرى على فتح المعبر واستقبالهم الوفود القادمة، وفي النهاية مصر والسودان بلدين مختلفتين ولكن شعب واحد، ونتنمى تكون شدة وتزول والناس ترجع لطبيعتها».