أخبار مصرية

الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 10:31 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذكري تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي. 

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الآبي الكريم.. اتحدث إليكم اليوم فى ذكري عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي.. الذكري الـ 41 لتحرير سيناء الحبيبة.. مهد الرسالات ومسري الأنبياء.. تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التى تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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