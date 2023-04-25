الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 10:30 صباحاً - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وعقب ذلك صافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة.