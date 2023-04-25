عاجل- السيسى: 25 أبريل سيبقى يوما مشهودا فى عمر أمتنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، اليوم الثلاثاء، أن الخامس والعشرين من أبريل سيبقى يوما مشهودا فى عمر أمتنا.
وتابع: "يمثل الخامس والعشرون من أبريل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة".
و25 أبريل هو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.
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