عاجل.. السيسى: سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له فى ذكرى تحرير سيناء: عبر التاريخ كانت سيناء مطمعا للغزاة ومحط الأنظار للطامحين والطامعين. وقال الرئيس السيسى، إن سيناء خاضت اختبارا صعبا وغير مسبوق، وتحريرها كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا للصلابة، ونتقدم بالتحية لشهداء مصر الخالدين. وتابع: الخامس والعشرون من أبريل يجسد إرادة شعب، مؤكدا تطهير سيناء من الاحتلال والإرهاب، وشرعنا فى معركة تنمية سيناء التى تتطلب جهدا كبيرا.

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