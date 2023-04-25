أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، وهى الذكرى التى تأتى هذا العام وقد تطهرت الأرض بعد نحو 9 سنوات من جهود مكافحة الإرهاب من دحره، مقابل شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وكذلك مدنيين، لتتحول شمال سيناء من ظلام إلى نور، وبدأت تشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد وكافة القطاعات التعمير والتنمية والزراعة من جديد.

القاهرة

تقرر فتح العرض المكشوف بـ بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير، وذلك احتفالاً بأعياد تحرير سيناء وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

القاهرة

تشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.

الرياض

تقام صلاة الجنازة على جثمان الأمير السعودى عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.