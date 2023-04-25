عاجل.. السيسى: تحرير سيناء كان انتصارا لصلابة وقوة الإرادة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سيناء الغالية هى عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصرى العظيم، مشيرا إلى أنه عبر التاريخ كانت سيناء مطمعا للغزاة ومحط أنظار للطامحين والطامعين.





وقال السيسى فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ(41) لتحرير سيناء، "إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة وتحمل شعبها"، موجها تحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات.

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