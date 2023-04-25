محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول ويفتتح مدرستين ويسلم عقود قطع أراضٍ بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:30 صباحاً - يضع اللواء محمد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الاصطفاف ،اليوم الثلاثاء ، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال41 ، بمرافقة اللواء ممدوح أبو زيد مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والقيادات الشعبية .

ويعقب الانتهاء من مراسم وضع اكليل الزهور افتتاح عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها مؤخرا بالعريش ، وتشمل ، مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف، وتسليم قطع أراض ورخص مبانى الأهالي بمنطقة الميناء، وحفل تخريج دفعة القابلات التابعة لمديرية الصحة .

وتشمل احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي العديد من الفعاليات من بينها افتتاح مشروعات فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وندوات متنوعة وحوار مع الشباب من كل المحافظات، واحتفالات بالشهداء ومهرحان لسباقات الهجن بمضمار العريش بمشاركة عدد من المحافظات وحضور وزراء وفنانببن وشخصيات عامة.

وتستمر الاحتفالات بالعيد القومي لشمال سيناء يوم الأربعاء 26 ابريل باستقبال ضيوف المحافظة بقرية الروضة، وتفقد مركز شباب شهداء الروضة ومشروعات مبادرة حياة كريمة، وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.

ويشهد يوم الاربعاء أيضا إنطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن، تتضمن فقرة فنية للفنان هيثم نبيل، واستعراض الهجن، والمرحلة الأولى من سباق الهجن، وافتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض للثقافة.

وتنتقل الفعاليات لجامعة سيناء بفرع العريش بعقد جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، وحوار مفتوح لشباب الجامعات والهيئات البرلمانية و الكيانات الشبابية بعدد 9 جامعات، و الحفل الفنى لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة، حفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء الخميس 27 ابريل بلقاء رياضي ومباراة شاطئية، وافتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، وتفقد محطة تحلية مياه قبر عمير ونموذج بئر مياه للري بقبر عمير عمير والشلاق والخروبة.

وسبتم وضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، إفتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وتفقد الاستاد الرياضي، والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية، وختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز.

وفي المساء تقام فعاليات فنية بقرية سما العريش تتضمن حفل ساهر يحييه عدد من الفنانين هيثم نبيل و محمود ياسين التهامي و محمد منير.

وتتواصل الفعاليات الجمعة 28 ابريل بنقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد .

وتنتقل الإحتفالات يوم السبت 28 ابريل لمدينة بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية (التلول، و إفتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان .

ويوم الأحد 30 ابريل تنتقل الاحتفالات لمدينة الشيخ زويد بإفتتاح محطة وقود الخروبة، والوحدة الصحية بالخروبة، ومحطة تحلية مياه قبر عمير، والوحدة الصحية بقبر عمير، ومدرسة الشلاق الإعدادية، ومحطة تحلية مياه الظهير، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي .

وتتواصل الجمعة 5 مايو القادم الاحتفالات بالعيد القومي ال41 لشمال سيناء بالانتقال لمنطقة وسط سيناء، وافتتاح مسجد الجفجافة، و تسليم عقود تجمع خشم الجاد .