الصحف تبرز توجيه المصريين العائدين من السودان الشكر للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة (الأهرام) إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمكنت السلطات المصرية من مواصلة إعادة المصريين من السودان، حيث عاد مساء أمس عدد من المواطنين المصريين بالسودان على متن طائرتين حربيتين من مطار بورتسودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم بالتنسيق مع السلطات فى السودان والسفارة المصرية فى السودان، بعد اندلاع المواجهات العسكرية فى السودان.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، الجمعة الماضية، حول أوضاع المواطنين المصريين فى السودان وعودتهم إلى البلاد، وأكد بيان «الخارجية» بذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لعودة المصريين، وتسهيل عودتهم دون عوائق.

«الأهرام» تابعت وصول المصريين إلى مطار شرق حيث التقت عددا منهم وأكدوا أنهم فخورون بكونهم مصريين بعدما شاهدوا الاهتمام من الدولة المصرية بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتنسيق بين كافة السلطات لتأمين عودتهم من السودان.

وأشاروا إلى أن عددا قليلا جدا من الدول استطاعت أن تقوم بإجلاء رعاياها من السودان، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار توجيهاته بسرعة عودتهم إلى أرض الوطن، كما وجهوا الشكر إلى رجال القوات المسلحة على تأمين عودتهم من السودان والى السفارة والقنصلية المصرية فى السودان.

وقالت ريهام ناصر، مصرية مقيمة فى السودان ومتزوجة من مواطن سودانى، نحمد الله على سلامة العودة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس كل المصريين سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى أنه من اللحظة الأولى فى بداية اندلاع الاشتباكات فى السودان كانت السفارة المصرية على تواصل دائم مع جميع المصريين وأكدت لهم حرص القيادة السياسية على سلامة جميع الرعايا المصريين فى السودان وتعمل على سرعة عودتهم إلى مصر فى أقرب فرصة بعد التنسيق مع السلطات فى السودان، وأشارت ريهام إلى أن إجراءات رجوعنا لم تستغرق وقتا طويلا منذ إبلاغنا من القنصلية المصرية بقدوم طائرة حربية لنقلنا إلى القاهرة.

نبيهة سعد النحاس من سكان القاهرة ومقيمة فى السودان مع أسرتها منذ 10 سنوات ومتزوجة من مهندس مقاول خالد حسين مصرى الجنسية، ولكنه لم يعد مع أسرته لإنهاء أعماله والعودة إلى القاهرة، أكدت أنه بمجرد مشاهدة وصول الطائرة العسكرية إلى مطار بورتسودان شعرنا جميعا بالطمأنينة تدخل إلى قلوبنا جميعا، موجهة الشكر إلى القيادة السياسية والى رجال القوات المسلحة والى طاقم الطائرة الحربية الذين قدموا لهم كافة الخدمات وسبل الراحة حتى وصولهم بالسلامة إلى مطار شرق.

وقال هشام موسى، والذى يعمل فى السودان فى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية، منذ أكثر من عامين، إنه منذ اندلاع الاشتباكات فى السودان، كانت السفارة المصرية على اتصال بنا جميعا وتوجه لنا الإرشادات وعدم الخروج من المنازل مع سرعة شراء الأغذية اللازمة لتأمين بقائنا بالمنازل وعدم الخروج منها.

وأكد أن السفارة المصرية أول سفارة وفرت لرعاياها عملية الخروج الأمن من السودان، وبمجرد وصول الطائرة المصرية شعرنا بالأمان، ومنذ بدء الأزمة شاهدنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأكيد على تأمين عودتنا واهتمامه بالمواطن المصرى داخل البلد وخارجه، مما كان له اثر فى شعورنا بالطمأنينة والثقة فى قواتنا المسلحة لتأمين عودتنا إلى ارض الوطن.

وكان ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى تقدمها مصر من أجل تسريع دخول الموجودين فى المعبر.

كما تم تقديم كافة الخدمات الطبية وإنسانية قدمت لكل الموجودين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السودانى تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه.

وفى إطار منفصل، ألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على تأكيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التى تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوى، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت فى رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التى تخدم أهل سيناء منها الأعمال التى تتم حاليًا فى تطوير ميناء العريش تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المميز للميناء وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، فقد استعاد الميناء دوره الاستراتيجى بعد إعادة التشغيل فى 2021 بفضل المجهودات التى تمت من قواتنا المسلحة لاستعادة الأمن والأمان بشمال سيناء، مما ساهم بشكل كبير فى الدفع بعمليات التطوير وتنفيذ وتطوير أرصفة بحرية جديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وشركات المقاولات الوطنية لرفع كفاءة الميناء والاستغلال الأمثل لموقعه الجغرافى الاستراتيجى المطل على البحر المتوسط والقريب من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التطوير والأعمال التى تتم داخل ميناء العريش يتزامن معها نمو فى حركة استقبال السفن وشحنها بالمنتجات السيناوية وتصديرها للخارج، فضلًا عن الاستفادة من قرب موقعه لبعض الدول المجاورة وتصدير مواد البناء إليها للمساهمة فى إعادة إعمارها، كما أن الميناء كان له دور كبير فى استقبال سفن المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا وتركيا، حيث استقبل الميناء أول سفينة رورو على الرصيف التجارى الجديد بعد التشغيل التجريبى لشحنها بالمساعدات فضلًا عن استقبال الميناء لمعدات محطة الكهرباء البخارية عبر عدة شحنات لرفع القدرة الكهربائية لمدينة العريش، ويعد الميناء المنفذ البحرى الوحيد لمحافظة شمال سيناء وبعد الانتهاء من تطويره سيكون الميناء الأهم فى شرق المتوسط، وبوابة الربط بين أوروبا وآسيا مما يسهم فى أعمال التنمية ودعم الاستقرار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

على جانب آخر، تعمل الهيئة الاقتصادية على جذب العديد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المستهدفة فى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بعد التعاقد على مشروعات تشغيل الأرصفة الجديدة بالكامل فضلًا عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات من شرق بورسعيد لتتحول هذه المنطقة لأحد أهم مراكز التصنيع التى تسهم فى سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه الصناعة، بجانب ربط هذه المنطقة بأنفاق جنوب بورسعيد (3 يوليو)، والتى سمحت بسهولة انتقال حركة الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة والعكس.

فى السياق نفسه، تعمل الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء الطور التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قامت باستغلاله لاستقبال حفارات البترول العاملة فى حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية فى الميناء وتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافى، بجانب استقباله سفن المواشى الحية، حيث وضعت الهيئة رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة فى مجال استكشاف المواد البترولية فى خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلًا من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.