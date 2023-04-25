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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:23 صباحاً - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء25-4-2023 ، استقرارا ملحوظا.

ونقدم لكم سعر الدولار في بنك مصر، البنك التجاري الدوليبنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، البنك المصري، المصرف المتحد.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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