حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 26-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت قضايا قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مشروعاً ومفاجأة مذهلة.

عاطفياً: الوقت مناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية التي باتت مزعجة بعض الشيء.

صحياً: يتأرجح وزنك بين الطبيعي والسمنة، عليك اتباع نظام غذائي معين منذ اليوم.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات وعن ضرورة إيجاد تسويات على أثر بعض الظروف الطارئة التي عكرت مزاجك المهني.

عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.

صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 26-4-2023

مهنيا: قد يطرح عليك صديق قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة، وتدعوك إلى التروي.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة.

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تحقق أهدافاً متعدّدة تمنحك دفعاً إضافياً وحماسة كبيرة، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

عاطفياً: تشتاق إلى أن تلقي رأسك على كتف الحبيب، ربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة أبعدتك عنه ووترت حبك بينكما إلى حدود التصعيد.

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه ناتج من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا بسبب عضوي.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تباشر هذا اليوم دورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.

صحياً: يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفياً: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تكون العلاقات المهنية هذا اليوم ممتازة وتختفي بعض الصعوبات وتعيد النظر في بعض القرارات المتخذّة بشكل سريع.

عاطفياً: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحياً: تشكو ضغوطاً وإحراجاً في العمل، وتضطر الى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفياً: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطّي أي عقبة تعترض طريقك.

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة.