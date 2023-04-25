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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 26-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت قضايا قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مشروعاً ومفاجأة مذهلة.

عاطفياً: الوقت مناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية التي باتت مزعجة بعض الشيء.

صحياً: يتأرجح وزنك بين الطبيعي والسمنة، عليك اتباع نظام غذائي معين منذ اليوم.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات وعن ضرورة إيجاد تسويات على أثر بعض الظروف الطارئة التي عكرت مزاجك المهني.

عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.

صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 26-4-2023

مهنيا: قد يطرح عليك صديق قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة، وتدعوك إلى التروي.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة.

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تحقق أهدافاً متعدّدة تمنحك دفعاً إضافياً وحماسة كبيرة، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

عاطفياً: تشتاق إلى أن تلقي رأسك على كتف الحبيب، ربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة أبعدتك عنه ووترت حبك بينكما إلى حدود التصعيد.

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه ناتج من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا بسبب عضوي.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تباشر هذا اليوم دورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.

صحياً: يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفياً: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: تكون العلاقات المهنية هذا اليوم ممتازة وتختفي بعض الصعوبات وتعيد النظر في بعض القرارات المتخذّة بشكل سريع.

عاطفياً: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحياً: تشكو ضغوطاً وإحراجاً في العمل، وتضطر الى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 26-4-2023

مهنياً: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفياً: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطّي أي عقبة تعترض طريقك.

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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