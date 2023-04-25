هل توزيع الصدقات أمام المقابر بدعة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على فيسبوك: "أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم.

واضافت: "بالنسبة لعادة بعض الناس فى إخراج تلك الصدقة فى زمان معين أو مكان محدد؛ وذلك نحو ما يفعله البعض من توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة قبور الأقارب المتوفَّين، وذلك بنية وهب ثواب إخراج الصدقة عند الميت، فهذا لا حرج فيه شرعًا، ويرجى وصول ثواب هذه الصدقة إلى المقصودين؛ وذلك لأن النصوص الواردة فى جواز الصَّدقة عن الميت جاءت مطلقة، فيعم الجواز كل الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال ما لم يرد ما يُقيِّده، فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنَّه يؤخذ على عمومه وسَعَته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلَّا بدليل، وإلَّا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع فى الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: "ولا يستقيم وصف هذا الفعل بالبدعة؛ لكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله، فترك النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدل على عدم جواز فعله، وهو ما استقرَّ عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا".



واستطردت: "أمَّا الاحتجاج على فاعل ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». أخرجه مسلم، لوصف فعله بالبدعة. فهذا الحديث عام مخصوص، والمراد به غالب البدع ممَّا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، إذ ليست كل بدعة مذمومة؛ فقد قسَّم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرَّمة ومكروهة ومباحة".

يقول الإمام البيهقى فى "مناقب الشافعى: "حدثنا الشافعى قال: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية: ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضى الله عنه فى قيام شهر رمضان: "نعمت البدعة هذه".