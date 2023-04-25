طقس الثلاثاء.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 29 18 العاصمة الإدارية 29 17 6 أكتوبر 30 18 بنها 29 17 دمنهور 28 17 وادي النطرون 28 16 كفر الشيخ 27 17 المنصورة 28 17 الزقازيق 29 18 شبين الكوم 29 17 طنطا 28 17 دمياط 24 15 بورسعيد 24 16 الإسماعيلية 29 18 السويس 29 18 العريش 25 15 رفح 24 15 رأس سدر 29 15 نخل 27 11 كاترين 24 10 الطور 29 20 طابا 27 20 شرم الشيخ 31 23 الإسكندرية 27 17 العلمين الجديدة 26 16 مطروح 26 16 السلوم 25 15 سيوة 33 17 رأس غارب 30 21 الغردقة 31 21 سفاجا 31 21 مرسى علم 30 22 شلاتين 31 22 حلايب 28 22 أبو رماد 30 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 30 17 بني سويف 31 15 المنيا 32 16 أسيوط 33 16 سوهاج 34 17 قنا 35 21 الأقصر 35 21 أسوان 36 23 الوادي الجديد 34 22 أبوسمبل 37 23

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