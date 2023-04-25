الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا بين 31 درجة إلى 26 درجة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الساعات الأولى من الصباح، مائل للحرارة فى ساعات النهار، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وعن طقس اليوم، قالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.