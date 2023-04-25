الخارجية السعودية تعزى مصر فى وفاة مساعد الملحق الإدارى بـ الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وجددت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان لها، دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وكانت وزارة الخارجية قد نعت ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوى، مساعد الملحق الإدارى بسفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين 24 إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان. وتحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالى شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان ستستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام. واختتم بيان الخارجية: "رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

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