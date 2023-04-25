طالبة عائدة من السودان لـ دوت الخليج: أشكر الدولة المصرية.. منحونا رسألة طمأنة

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" لحظة وصولها إلى قاعدة شرق القاهرة: "أصعب أسبوع مر على فى حياتى، الرصاصة وصلت لغرفتى وكدت أفارق الحياة".
وأردفت: "لم يكن هناك مياه، أو أكل، وكل المحلات مغلقة، وتواصلنا مع السفارة المصرية، التى استجابت بشكل سريع، وتم نقلنا من حلفا، لدنقلة، ومن ثم إلى القاهرة".
وأكملت: "شكرا للسفارة والقنصلية، لأنها منحتنا رسالة طمأنة، ليس لنا فقط بل لأهالينا حيث كانت على تواصل مستمر معهم، بسبب انقطاع شبكة الإنترنت فى الأماكن التى كنا نقيم بها".
وواصلت: "أخص بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقواتنا المسلحة الباسلة، فى الحقيقة أنقذونا، بعد أن عشنا أياما صعبة، وكان تحرك الدولة هو الأمل الأخير لنا، وكنا على ثقة أنهم سيصلون فى الوقت المناسب".
وعن إحساسها بالوصول إلى الوطن: "لم أكن أصدق حتى ركبت الطائرة، وكنت فى سصدمة من الفرحة، وانهرت من البكاء، ولحظة وصولى لقاعدة شرق، أحسست بالمعنى الحرفى لـ (الراحة النفسية).
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