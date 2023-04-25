بسيونى: مشهد عودة المصريين من السودان يؤكد أن المواطن له ثمن غال (فيديو)

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن هذا الموقف من الدولة المصرية يشابه مواقف أخرى كثيرة قامت بها الدولة قبل ذلك، ومنها على سبيل المثال، إجلاء المصريين فى المطارات إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إجلاء المصريين من أفغانستان فى الأحداث الأخيرة لـ حركة طالبان.
وشدد رئيس التحرير التنفيذى لـ دوت الخليج على أن هذه المواقف العظيمة من الدولة تؤكد أن المواطن المصرى له ثمن غالٍ عند دولته، لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة الآن لا تستطيع فعل ما تفعله مصر، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بـ "مغامرات" شديدة التعقيد والصعوبة وهذا مؤشر يدل على أنه لأى مدى الدولة المصرية حريصة جدا على رعاية أولادها.
وتابع الكاتب الصحفى محمود بسيونى: "هناك توافق وانسجام بين مؤسسات الدولة، وعمل رفيع يؤكد أن مصر تمتلك الآن ما يمكن أن نسميه الطريقة المثلى فى التعامل مع الأزمات والاحترافية فى التعامل مع أى عارض مهما كان قويا أو صعبا"، مشددا على أن الأشقاء السودانيين مرحب بهم فى مصر؛ حيث تجمعهم مع المصريين أواصر قوية، ويتقاسم الجميع اللقمة والمياه معا منذ قرون.
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