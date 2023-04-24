طالب عائد من السودان لـ دوت الخليج: شعورى بالوصول إلى أرض الوطن لا يوصف

جدة - نرمين السيد - وأكمل فى حديثه لـ "دوت الخليج" لحظة وصول قاعدة شرق القاهرة: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى (متشكر جدا لحضرتك) كما أشكر وزيرة الهجرة ووزارة الخارجية، لتواصلهما المستمر معنا".

وأكمل: "القنصل لم يتركنا لحظة، ووجود القوات المسلحة يشرف أى مواطن مصرى، قاموا معنا بواجب كبير لا يمكن أن تقدره أى كلمات شكر".

وواصل: "منذ وصولنا فى المطار بالسودان وإلى أن أتينا لأرض الوطن نتعامل وفق أعلى مستوى، ونحصل على أفضل الخدمات"، مشددا قوله: "مصر لم تتركنا لحظة".