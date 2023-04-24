جدة - نرمين السيد - وأكمل فى حديثه لـ "دوت الخليج" لحظة وصول قاعدة شرق القاهرة: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى (متشكر جدا لحضرتك) كما أشكر وزيرة الهجرة ووزارة الخارجية، لتواصلهما المستمر معنا".
وأكمل: "القنصل لم يتركنا لحظة، ووجود القوات المسلحة يشرف أى مواطن مصرى، قاموا معنا بواجب كبير لا يمكن أن تقدره أى كلمات شكر".
وواصل: "منذ وصولنا فى المطار بالسودان وإلى أن أتينا لأرض الوطن نتعامل وفق أعلى مستوى، ونحصل على أفضل الخدمات"، مشددا قوله: "مصر لم تتركنا لحظة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب عائد من السودان لـ دوت الخليج: شعورى بالوصول إلى أرض الوطن لا يوصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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