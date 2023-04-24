طالب مصرى عائد من السودان لـ دوت الخليج: أشكر القيادة السياسية على تسهيل عودتنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصوله إلى قاعدة شرق القاهرة، أنه كان يقيم فى العاصمة الخرطوم، ومر بأسبوع صعب، وبعدها اتصل بالقنصلية المصرية، حيث تواصلت معه فى أسرع وقت.

وتابع: "تقابلنا مع السلطات فى أقل من 24 ساعة ولم يكن هناك أى تعثر فى الإجراءات، وأشكر القيادة السياسية، على اهتمامها لأن نعود لأرض مصر.. الحمد لله".