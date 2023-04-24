جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصوله إلى قاعدة شرق القاهرة، أنه كان يقيم فى العاصمة الخرطوم، ومر بأسبوع صعب، وبعدها اتصل بالقنصلية المصرية، حيث تواصلت معه فى أسرع وقت.
وتابع: "تقابلنا مع السلطات فى أقل من 24 ساعة ولم يكن هناك أى تعثر فى الإجراءات، وأشكر القيادة السياسية، على اهتمامها لأن نعود لأرض مصر.. الحمد لله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب مصرى عائد من السودان لـ دوت الخليج: أشكر القيادة السياسية على تسهيل عودتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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