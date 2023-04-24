جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لـ دوت الخليج، لحظة وصوله إلى مصر، أنه يعيش فى الصعيد، وتحديدا فى طهطا، وكان يؤدى العمرة وعاد إلى الخرطوم منذ 30 يوما.
وأردف: "الأوضاع فى السودان حاليا سيئة للغاية"، لافتا إلى إعجابه الشديد لحرص الدولة على عودة الطلاب (الطيارة اللى أنا جاى فيها كلها طلبة، ودا شيء يشرف).
وأردف بالقول: "مصر أحسن بلد، ومحدش يقدر يقول غير كده، تعيش قواتنا المسلحة، والقيادة المصرية على المجهود الكبير المبذول لعودتنا إلى أرض الوطن مرة أخرى.. الحمد لله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن مصرى عائد من السودان لـ دوت الخليج: مصر تحرص دائما على أبنائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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