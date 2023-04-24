مواطن مصرى عائد من السودان لـ دوت الخليج: مصر تحرص دائما على أبنائها

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لـ دوت الخليج، لحظة وصوله إلى مصر، أنه يعيش فى الصعيد، وتحديدا فى طهطا، وكان يؤدى العمرة وعاد إلى الخرطوم منذ 30 يوما.

وأردف: "الأوضاع فى السودان حاليا سيئة للغاية"، لافتا إلى إعجابه الشديد لحرص الدولة على عودة الطلاب (الطيارة اللى أنا جاى فيها كلها طلبة، ودا شيء يشرف).

وأردف بالقول: "مصر أحسن بلد، ومحدش يقدر يقول غير كده، تعيش قواتنا المسلحة، والقيادة المصرية على المجهود الكبير المبذول لعودتنا إلى أرض الوطن مرة أخرى.. الحمد لله".