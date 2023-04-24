عائدة من السودان لـ دوت الخليج: تعامل السلطات المصرية معنا كان فوق الممتاز

جدة - نرمين السيد - وجهت المواطنة المصرية نسرين صالح عيسى، اليوم، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه ومتابعته المستمرة أولا بأول لأوضاع المصريين بالخارج، وتحديدا فى دولة السودان، وحرصه على عودة أبناء الجالية المصرية فى أسرع وقت.





وعبرت فى حديثها لـ "دوت الخليج" عن خالص شكرها للقوات المسلحة، مردفة: "تعامل السلطات المصرية معنا للعودة إلى أرض الوطن كان فوق الممتاز، وأحسست بالفخر لحرص الدولة على توفير الأمن والأمان لنا". وأكملت فى تصريحات لـ "دوت الخليج": "ربنا يخلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لينا، ولمصر، ويحفظ لنا القوات المسلحة الباسلة".

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