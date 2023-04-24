طالب مصرى عائد من السودان لـ دوت الخليج: إحساسى بالوصول لأرض الوطن لا يوصف

جدة - نرمين السيد - وتابع فى تصريحات لـ دوت الخليج، أدلى بها لحظة وصوله لـ قاعدة شرق القاهرة "إحساسى بالوصول لأرضى ووطنى لا يوصف، الإجراءات تمت فى أسرع وقت، ويمكن القول بأنه جرى الانتهاء منها فى أقل من 12 ساعة".

وأكمل: "لم أكن أصدق أن سأصل إلى أرض الوطن، وانتهز الفرصة لأقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل من وقف إلى جوارنا".

وأكمل: "شكرا للقنصلية المصرية، خدمة فوق الوصف ناس محترمة جدًا، شكرا على إننا وصلنا لوطنا من غير ما نتبهدل".