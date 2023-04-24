طفلة عائدة من السودان لـ دوت الخليج: كنت فرحانة لما سمعت إنى هرجع مصر تانى

جدة - نرمين السيد - قالت الطفلة شاهيناز، والبالغة من العمر 13 عامًا، إنها فخورة وسعيدة بالعودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد أن عملت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على عودة أبناء مصر من السودان التى تشهد اشتباكات حادة منذ أسبوع.





وتابعت فى تصريحاتها لـ "دوت الخليج": "الاشتباكات فى السودان حدثت يوم عيد ميلادى، لكنى مبسوطة وسعيدة جدًا إنى هعمل عيد ميلادى فى أجمل بلد، فى وطنى مصر". وواصلت: "كنت فرحانة قوى لما سمعت إن هاجى مصر مرة تانية، وكان نفسى أشوف ماما قوى، تحيا مصر، تحيا مصر". وأردفت: "كنت خائفة الأيام الماضية، وبمجرد ما عرفت إنى هرجع مصر، جمعت حاجاتى المهمة".

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