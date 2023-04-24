طالبة عائدة من السودان لـ دوت الخليج: مصر دولة عظيمة

جدة - نرمين السيد - عبرت الطالبة مريم عيد الواحد، وهى مصرية، فى السنة الثالثة بكلية العلاج الطبيعى، عن شكرها للدولة المصرية والقيادة السياسية، مردفة: "منحونى بحرصهم على عودتى للوطن الحياة مرة أخرى".





وتابعت فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصولها إلى أرض الوطن فى قاعدة شرق القاهرة: "الأسبوع اللى فات كان الأصعب فى حياتى، الاشتباكات كانت بالقرب منى، حيث كنت أقيم فى العاصمة السودانية الخرطوم"، متابعة "لن أعود مرة أخرى". وأردفت: "أحب أوجه شكرى للجالية المصرية، على تواصلها السريع معنا، وإنهاء الإجراءات الخاصة بنا فى أسرع وقت، بمجرد أن وصلوا لمكاننا الطائرة جاءت إليها فى 30 دقيقة فقط، وقف مشرف، (وحلو) إن مصر من أوائل الدول التى أعادت رعاياها". واختتمت تصريحاتها: "مصر دولة عظيمة طول عمرها، وانتهز الفرصة لأشكر الرئيس عب الفتاح السيسى، والقوات المسلحة".

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