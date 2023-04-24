مواطن عائد من السودان لـ دوت الخليج: الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينسى أبناءه

جدة - نرمين السيد - وجه فرج محمد عبد الواحد، رئيس قسم الموازنة والتسويات المالية فى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، وهو مواطن مصرى كان يقيم فى السودان منذ عام 2006 الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإعادة أبناء الجالية المصرية إلى أرض الوطن.





وتابع فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصوله إلى مصر: "كنت أقيم فى السودان مع أسرتى من فترة، ولدى طفلة فى الصف السابع، ولدى ابنة فى الجامعة".

وواصل: "أشكر القنصلية المصرية لتواصلها المستمر معنا، وتحيا مصر 1000 مرة، أنا كنت مطمئن لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينسى أبنائه سواء فى الخارج أو الداخل".

وأكمل: "نشكر القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أتوجه بالشكر أيضا إلى قواتنا المسلحة المصرية، وإلى القوات الجوية وتمنى السلامة لكل أبناء الشعب السودانى الشقيق".

ولفت إلى أنه كان يقيم فى العاصمة السودانية الخرطوم، وتحديدا فى شارع جاردن ستى، منطقة "بورى" مبينا أن الأجواء كانت صعبة للغاية، وأحيانا كان الرصاص يصل إلى المنزل.