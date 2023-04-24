وتابع فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصوله إلى مصر: "كنت أقيم فى السودان مع أسرتى من فترة، ولدى طفلة فى الصف السابع، ولدى ابنة فى الجامعة".
وواصل: "أشكر القنصلية المصرية لتواصلها المستمر معنا، وتحيا مصر 1000 مرة، أنا كنت مطمئن لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينسى أبنائه سواء فى الخارج أو الداخل".
وأكمل: "نشكر القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أتوجه بالشكر أيضا إلى قواتنا المسلحة المصرية، وإلى القوات الجوية وتمنى السلامة لكل أبناء الشعب السودانى الشقيق".
ولفت إلى أنه كان يقيم فى العاصمة السودانية الخرطوم، وتحديدا فى شارع جاردن ستى، منطقة "بورى" مبينا أن الأجواء كانت صعبة للغاية، وأحيانا كان الرصاص يصل إلى المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن عائد من السودان لـ دوت الخليج: الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينسى أبناءه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.