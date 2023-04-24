جدة - نرمين السيد - وذكر فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصولها إلى قاعدة شرق القاهرة: "الأسبوع المنقضى كان صعبا للغاية، وكنا عمارة كاملة فيها 60 طالبا على الأقل".
وأردف: "أبلغنا السفارة، عبر الأرقام الخاصة بها، وكان الوصول إلينا سريعا"، متابعة: "كان هناك بعض الجوازات المفقودة، لكن القنصلية تعاملت بمرونة وحلت المشكلات".
واختتمت فى تصريحاته لـ "دوت الخليج: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه البالغ لعودتنا لأرض الوطن، وسرعة التحرك، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان، كما أشكر القوات المسلحة على جهودها.. دائما فى ضهرنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب عائد من السودان لـ دوت الخليج: القنصلية تعاملت بمرونة معنا وحلت مشاكلنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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