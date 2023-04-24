طالب عائد من السودان لـ دوت الخليج: القنصلية تعاملت بمرونة معنا وحلت مشاكلنا

جدة - نرمين السيد - وذكر فى تصريحات لـ "دوت الخليج" لحظة وصولها إلى قاعدة شرق القاهرة: "الأسبوع المنقضى كان صعبا للغاية، وكنا عمارة كاملة فيها 60 طالبا على الأقل".

وأردف: "أبلغنا السفارة، عبر الأرقام الخاصة بها، وكان الوصول إلينا سريعا"، متابعة: "كان هناك بعض الجوازات المفقودة، لكن القنصلية تعاملت بمرونة وحلت المشكلات".

واختتمت فى تصريحاته لـ "دوت الخليج: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه البالغ لعودتنا لأرض الوطن، وسرعة التحرك، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان، كما أشكر القوات المسلحة على جهودها.. دائما فى ضهرنا".