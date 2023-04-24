جدة - نرمين السيد - قالت نبيهة سعد محمد النحاس، من الغربية، إنها عاشت أوقاتا صعبة خلال الأيام الماضية فى دولة السودان، مشيرة إلى أنها ومع أن علمت بوصول طائرة مصرية لنقل أبناء الدولة شعرت بالأمان.





وتابعت فى حديثها لـ "دوت الخليج": "لدى طفل ولد فى السودان، ويدعى خالد حسين، وكنا نقيم هناك بصحبة زوجى"، مردفة: "أوجه شكرى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، لم يقصروا مطلقا فى الخدمات والتى كانت على أعلى مستوى". وتابعت:" أبلغونى بموعد وصول الطائرة، الإجراءات كانت سهلة وميسرة، وتمت جميعها فى نفس اليوم". وأكملت: "لا يمكن أن أوصف إحساسى لحظة الوصول إلى أرض الوطن، كنت مشتاقة لبلدى مصر وفرحانة إن وصلت وطنى، ربنا يحفظ شبابنا، وبلادنا، والقوات المسلحة، وبجد تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائدة من السودان لـ دوت الخليج: عشنا أوقاتا صعبة.. والآن نشعر بالأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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