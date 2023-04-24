وزارة الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 10:26 مساءً - أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن وزارة الخارجية أعلنت إجلاء ٩٠٤ مواطنين مصريين من السودان حتى الآن في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة الإجلاء.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الإثنين، إجلاء ١٣٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، و٣٣٤ مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء.