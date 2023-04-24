طالب عائد من السودان: توجيهات القنصلية المصرية خلتنا نصل بالسلامة

جدة - نرمين السيد - كما أعرب خلال لقائه مع مراسل إكسترا نيوز، عن شكره للقنصلية المصرية على حسن التواصل معهم وتوجيههم لمواجهة أى مشاكل. وتابع: "توجياتهم لينا خليتنا نصل بالسلامة"، لافتا إلى أنهم كانوا يتواصلون مع القنصل العام.

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