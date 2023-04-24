أحد الطلاب القادمين من السودان: السلطات المصرية لم تتخل عنا ولا لحظة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع مراسل إكسترا نيوز، أنهم تواصلوا مع أرقام الهواتف التى نشرتها وزارة الهجرة، متابعا: "السلطات المصرية لم تتخل عنا ولا لحظة". وتابع: "فى أى وقت كننا بنتصل بنلاقى حد يرد علينا".

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