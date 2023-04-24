العرابى: مصر أدارت باحترافية إعادة مواطنيها من السودان وسط مشهد معقد

وثمن العرابى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - التنسيق بين مصر والجهات المعنية فى السودان، لضمان أمن وسلامة أبنائها، وكذلك بجهود أعضاء السلك الدبلوماسى المتواجد على الأرض، وبقاء البعثة الدبلوماسية للإشراف على أمن وأمان الجالية المصرية.
وأكد السفير العرابى أن السودان له أهمية خاصة لدى الدولة المصرية ليس فقط لكونه بوابة مصر الجنوبية وامتدادا لأمنها القومى، بل أيضا لاعتبارات تاريخية وجغرافية، إلى جانب علاقات النسب بين شعبى نهر النيل.
وشدد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، على أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا من أجل دعم وحدة واستقرار السودان وحقن دماء الأشقاء السودانيين.
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