العرابى: مصر أدارت باحترافية إعادة مواطنيها من السودان وسط مشهد معقد

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير محمد العرابى رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بإدارة الدولة المصرية بحنكة واحترافية عملية إجلاء عدد من المصريين العالقين بالسودان، فضلا عن متابعة القيادة السياسية لإجراءات إعادتهم لأرض الوطن فى ظل ظروف معقدة.





وثمن العرابى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - التنسيق بين مصر والجهات المعنية فى السودان، لضمان أمن وسلامة أبنائها، وكذلك بجهود أعضاء السلك الدبلوماسى المتواجد على الأرض، وبقاء البعثة الدبلوماسية للإشراف على أمن وأمان الجالية المصرية.

وأكد السفير العرابى أن السودان له أهمية خاصة لدى الدولة المصرية ليس فقط لكونه بوابة مصر الجنوبية وامتدادا لأمنها القومى، بل أيضا لاعتبارات تاريخية وجغرافية، إلى جانب علاقات النسب بين شعبى نهر النيل.

وشدد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، على أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا من أجل دعم وحدة واستقرار السودان وحقن دماء الأشقاء السودانيين.