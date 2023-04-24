جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها مع مراسل dmc، اليوم الإثنين: "فرحة كبيرة، إنه مسبناش وسط الحرب، البلد وقفت معانا، ودى حاجة حلوة جدا". وتابعت: "مصر عملت حاجة معظم الدول لسه معملتهاش، أنا مش عارفة أشكر الرئيس السيسى إزاى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبة عائدة من السودان: شكرا للرئيس السيسى.. ما سابناش وسط الخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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