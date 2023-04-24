مصادر للقاهرة الإخبارية: البعض يعمد لدفع مصر ضمن سياق فوضى الأخبار الكاذبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 09:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مسؤولة أكدت لها أن للبعض يعمد إلى دفع مصر ضمن سياق فوضى الأخبار الكاذبة ونناشد وسائل الإعلام تحري الدقة قبل التورط في نشرها.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.