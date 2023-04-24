جدة - نرمين السيد - جاء ذلك اتصالا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكرى المصرى فى الخرطوم. كما أكد السفير، استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف فى غاية التعقيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- سفير مصر فى الخرطوم ينفى استشهاد مساعد الملحق العسكرى بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.