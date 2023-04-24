جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين فى السودان، تم اليوم 24 إبريل الجارى، إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوى و334 مواطنا من خلال الإجلاء البرى بالتنسيق مع السلطات السودانية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.