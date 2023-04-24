الأرصاد.. حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء مائلة للحرارة والعظمى 29

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 08:23 مساءً - يتوقع خبراء الطقس، أن تصبح حالة الطقس في مصر، غدًا الثلاثاء، الموافق 25 أبريل 2023، طقس مائل للبرودة في الصباح، ويميل للحرارة، في النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في مصر

وعلى السواحل الشمالية الشرقية، يسود طقس مائل للدفء، فيما يكون حارًّا على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ويصبح شديد الحرارة، على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة في الليل، على أغلب الأنحاء، حسب البيان الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

والبحر المتوسط يسوده حالة من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج ما بين 1.25 إلى 1.75 متر، والبحر الأحمر يشهد حالة من معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من 2 إلى 2.25 متر.

الظواهر الجوية المتوقعة

والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، يسودها شبورة مائية في الصباح الباكر، وتنشط الرياح أحيانًا، بقيمة 30 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

والسواحل الشمالية الغربية، تشهد شبورة مائية في الصباح، وتكون الرياح نشطة بمعدل 28 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا، فيما يسود السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، شبورة مائية في الصباح، ونشاط الرياح يكون معتدل بقيمة 24 كم/س، والجو غائم بشكل جزئي.

بينما يسود شمال الصعيد، شبورة مائية في الصباح، مع نشاط للرياح أحيانًا، بقيمة 30 كم/س، والجو غائم جزئيًا، وجنوب الصعيد، يشهد نشاط للرياح معتدل بمقدار 28 كم/س، والجو غائم جزئيًا.

وتسجل القاهرة الكبرى، العظمى 29، الصغرى 18، الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 17، العلمين الجديدة العظمى 26، الصغرى 16، مطروح العظمى 26، الصغرى 16، العاصمة الإدارية العظمى 29، الصغرى 17، بنها العظمى 29، الصغرى 17.