جمال رائف عن عودة المصريين من السودان: لدينا دولة تجعلنا نطمئن على أهالينا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جمال رائف، إن مشاهد وصول المصريين من السودان تجدد مشاعر الولاء والانتماء للوطن، مؤكدا أن القيادة والدولة المصرية قادرة على مد يد العون للمواطن المصرى فى الداخل والخارج.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع مراسلة إكسترا نيوز، أننا رأينا هذه المشاهد من قبل أيام كورونا عندما ذهبت الطائرات المصرية لإعادة المصريين من جميع أنحاء العالم، وكذلك إبان الأزمة الروسية – الأوكرانية، وأثناء الأزمة فى أفغانستان. وأوضح أن الدولة المصرية هى الظهر والسند للمواطن المصرى فى أى مكان فى العالم، مؤكدا أن مشاهد المصريين القادمين من السودان تعبر عن قدرة الدولة المصرية. وأكد أن كل مصرى لديه مشاعر الآن من الاعتزاز والفخر بإمكانيات دولته، كما أن مصر كان لها دورا فى إجلاء بعض المواطنين من الدول الأخرى، متابعا: "المصريون الآن فى حضن وطنهم، ولدينا دولة تجعلنا نطمئن على أهالينا".

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