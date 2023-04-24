طائرة ثانية قادمة من السودان تحمل مصريين تصل مطار شرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصلت منذ قليل، طائرة ثانية قادمة من السودان تحمل مصريين إلى مطار شرق القاهرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - وصلت منذ قليل، طائرة ثانية قادمة من السودان تحمل مصريين إلى مطار شرق القاهرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. يأتى ذلك بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم من السودان.

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